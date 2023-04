DeMar DeRozan ha detto che sua figlia non ci sarà a Miami per la seconda partita del torneo play-in contro gli Heat, ma il suo compagno di squadra Zach LaVine ha detto che stanno lavorando dietro le quinte per farle avere l’ok dalla maestra. Nel frattempo una compagnia aerea sponsor della squadra si è offerta per pagare il viaggio alla piccola Diar

Chi lo avrebbe mai detto che a prendersi la scena per una vittoria al torneo play-in non sarebbero stati All-Star del calibro di Zach LaVine o DeMar DeRozan, ma una ragazzina di nove anni con notevoli corde vocali? La figlia di DeRozan, Diar, è diventata la star del momento dopo aver influenzato il terribile 18/36 ai liberi dei Toronto Raptors nella sfida al torneo play-in, aiutando i Bulls di papà DeMar a rimontare da -19 nel secondo tempo e avanzare alla sfida decisiva contro i Miami Heat. In molti adesso sperano che Diar e le sue urla ci siano anche a South Beach , anche se papà DeMar dopo la partita contro Toronto era sembrato molto contrario all’idea: "Venire a Toronto è stata un'eccezione, me lo ha chiesto insistentemente e le ho concesso di tornare dove aveva già visto tante delle mie partite" ha detto dopo il match. " Ma a Miami non ci sarà, deve andare a scuola ".

LaVine e la compagnia aerea spingono per averla a Miami

Qualcosa però ha cominciato a muoversi. In un collegamento con ESPN, DeRozan e Zach LaVine insieme hanno parlato della situazione: il primo ha detto "È tornata a scuola, cerco di essere un genitore responsabile", ma LaVine tra il serio e il faceto ha aggiunto "Ci stiamo lavorando dietro le quinte, credo che la maestra possa darle il via libera per venire". Di sicuro a farsi avanti è stata la compagnia aerea United Airlines, già storico sponsor dell’arena delle partite dei Chicago Bulls, che su Twitter si è fatta avanti sia con la squadra che con lo stesso DeRozan scrivendo: "Il viaggio ce lo mettiamo noi, cosa dici DeMar? Ci piacerebbe portare i talenti di Diar a South Beach", con un evidente riferimento alla storica frase di LeBron James ("Porterò i miei talenti a South Beach") nel 2010 in occasione del suo passaggio agli Heat. Come finirà la storia? Sintonizzatevi all’1.00 di questa notte su Sky Sport NBA e in streaming su NOW per scoprirlo, visto che Miami contro Chicago sarà in onda sui canali di Sky e in replica nella giornata di sabato con commento in italiano.