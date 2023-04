Finalmente KD contro Kawhi: stanotte alle 4 su Sky

Dopo più di due anni di attesa in regular season e addirittura sei ai playoff, in gara-1 Kevin Durant e Kawhi Leonard sono tornati ad affrontarsi in una partita NBA. Ad avere la meglio è stato il leader dei Clippers, ma in gara-2 KD e soci vogliono la rivincita per pareggiare la serie: palla a due in diretta alle 4 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW, mercoledì in replica con commento italiano

Era dal lontano 2 febbraio del 2021 che due dei migliori giocatori della NBA, Kevin Durant e Kawhi Leonard , non si affrontavano in campo . Gli infortuni negli ultimi due anni ci hanno privato di una rivalità non particolarmente sbandierata, ma che affonda le sue radici un decennio fa , quando Leonard era ancora ai San Antonio Spurs e KD agli Oklahoma City Thunder. Kawhi e KD si affrontarono per tre volte nel giro di cinque post-season , nel 2012 (vittoria di OKC in sei partite), nel 2014 (successo Spurs in sei gare) e nel 2016 (anche qui vittoria per i Thunder). Le squadre di entrambi si sono affrontate altre due volte negli anni successivi, ma senza che la loro rivalità potesse rinverdirsi : nel 2017 infatti Kawhi Leonard subì un infortunio alla caviglia in gara-1 delle finali di conference contro Golden State per il "celebre" intervento di Zaza Pachulia, lasciando da soli gli Spurs dopo una prestazione mostruosa da 26 punti in 24 minuti; nel 2019, alle finali NBA tra Warriors e Toronto Raptors, fu invece la volta di KD di lasciare il campo anzitempo, disputando appena 12 minuti (nei quali peraltro segnò 11 punti) in gara-5 prima di subire un catastrofico infortunio al tendine d'Achille , lasciando strada libera a Leonard per vincere il suo secondo titolo NBA (con altrettanti premi di MVP) dopo i due che lui stesso aveva vinto nel 2017 e 2018.

Il bilancio della sfida Durant-Leonard: KD avanti di poco

Per strano che possa sembrare per due giocatori che a lungo hanno condiviso la stessa conference, Leonard e Durant si sono affrontati molto di più ai playoff (21 incontri) che non in regular season (14 gare). Il bilancio in post-season è di 12-9 per Durant, che viaggia a 27.4 punti di media in quei 21 incontri contro i 16.8 di Kawhi (20 se si esclude la serie del 2012, nella quale Leonard era solo un rookie), mentre in regular season il bilancio è in perfetta parità sul 7-7. Gara-1 dell’altra notte però rappresenta un piccolo momento di svolta nella rivalità: i 38 punti realizzati da Leonard sono infatti la seconda miglior prestazione ai playoff delle loro sfide, dietro solamente ai 41 realizzati da Durant in gara-4 nel 2016 tra OKC e San Antonio (vittoria Thunder 111-97), la terza se si considerano anche i 51 realizzati da KD a Toronto il 29 novembre 2018 (in quella occasione però vinsero i Raptors di Leonard per 131-128 dopo un tempo supplementare, con Kawhi a quota 37 punti). C’è da scommettere che Durant, dopo la settima sconfitta consecutiva ai playoff tra Brooklyn e Phoenix, abbia voglia di pareggiare i conti: l’appuntamento è fissato alle 4.00 di questa notte su Sky Sport NBA e in streaming su NOW, con repliche in italiano nella giornata di mercoledì con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.