highlights nba

Phoenix si prende gara-2 con L.A., Boston domina

Devin Booker segna 18 punti nel terzo quarto e 38 alla sirena finale nel match vinto da Phoenix grazie a un super secondo tempo per pareggiare la serie contro i Clippers, Jayson Tatum in doppia doppia (29 e 10 rimbalzi) guida Boston al successo e al 2-0 contro Atlanta - che non riesce a tenere il passo dei Celtics. Torna in equilibrio anche la serie tra Cleveland e New York, con i Cavaliers che scappano via nel primo tempo grazie alle palle perse Knicks e fanno 1-1 (32 punti per Darius Garland)

BOSTON CELTICS-ATLANTA HAWKS 119-106 (2-0 NELLA SERIE) | Tutto secondo pronostico anche in gara-2 tra Celtics e Hawks, con Boston che resiste all’ottimo secondo tempo offensivo degli ospiti, si gode un Jayson Tatum da 29 punti, 10 rimbalzi e sei assist con 5/9 dall’arco e si prende il 2-0 nella serie - mantenendo il fattore campo e aumentando non poco la pressione sulla spalle di Atlanta ance grazie ai 26 punti e sette rimbalzi di un Derrick White da 11/16 dal campo e ai 18 messi a referto da Jaylen Brown

Atlanta naufraga dopo aver incassato il 64-40 di parziale per punti segnati nel pitturato, con Dejounte Murray che prova a limitare i danni con i suoi 29 punti, 7/13 dall’arco, sei rimbalzi e sei assist, mentre Trae Young chiude con 24 punti, 9/22 al tiro, sei passaggi vincenti ma un eloquente -18 di plus/minus in 34 minuti. Con lui in campo le cose insomma non funzionano e gli Hawks, arrivati via play-in a questa postseason, non sembrano attrezzati per tenere testa a una squadra organizzata e profonda come Boston