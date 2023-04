Phoenix si prende gara-2 con L.A., Boston domina

2/8

Atlanta naufraga dopo aver incassato il 64-40 di parziale per punti segnati nel pitturato, con Dejounte Murray che prova a limitare i danni con i suoi 29 punti, 7/13 dall’arco, sei rimbalzi e sei assist, mentre Trae Young chiude con 24 punti, 9/22 al tiro, sei passaggi vincenti ma un eloquente -18 di plus/minus in 34 minuti. Con lui in campo le cose insomma non funzionano e gli Hawks, arrivati via play-in a questa postseason, non sembrano attrezzati per tenere testa a una squadra organizzata e profonda come Boston