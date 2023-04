Non sarà una squalifica NBA a tenere Joel Embiid lontano dal campo in gara-4 contro Brooklyn (nessuna sanzione supplementare da parte della lega né per lui, né per Harden, espulso in gara-3) bensì un infortunio. E a Philadelphia trattengono sempre il fiato quando Embiid di ferma: stavolta a far preoccupare è il ginocchio destro, infortunatosi in gara-3 durante il terzo quarto nel tentativo di contrastare una penetrazione di Cam Johnson. Embiid è rimasto in campo ma è stato visto più volte zoppicare e ora da Philadelphia arriva la diagnosi di una leggera distorsione al ginocchio, che lo terrà ai box per gara-4, anche se c'è ottimismo che il centro dei Sixers possa tornare in campo già a partire da settimana prossima. Una eventuale gara-5 (i 76ers sono sopra 3-0 nella serie e potrebbero già chiuderla nel weekend) è in programma nella notte tra lunedì e martedì e non è chiaro se - nel caso dovesse servire - Embiid potrà essere della partita.