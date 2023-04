Philadelphia "cappotta" i Nets: 4-0 e serie chiusa

Massimo risultato con il minimo sforzo: anche senza Joel Embiid, fermato da una distorsione al ginocchio subita in gara-3 che andrà monitorata attentamente nei prossimi giorni, ai Philadelphia 76ers basta e avanza un secondo tempo giocato a discreto livello per vincere anche gara-4 e chiudere la serie contro i Brooklyn Nets con un "cappotto" per 4-0. I Sixers si confermano bestia nera dei Nets — otto incontri in stagione e otto vittorie per Philadelphia — scappando via nell’ultimo quarto anche in una serata sotto al 40% al tiro di squadra, con James Harden (4/18 al tiro per 17 punti, 8 rimbalzi e 11 assist) e Tyrese Maxey (6/20 per 16 punti) ampiamente sotto controllo. A fare la differenza sono allora "gli altri", guidati dai 25 punti con 12 rimbalzi di Tobias Harris e i 15 punti di De’Anthony Melton, ma soprattutto dalla vittoria schiacciante nella lotta a rimbalzo. I Sixers infatti prendono 63 rimbalzi contro i 46 degli avversari guidati dai 15 di Paul Reed, con il sostituto di Embiid che ne prende 8 solamente in attacco (contro i 5 di tutti i Nets messi assieme) a cui aggiunge 10 punti. Philadelphia può così godersi diversi giorni di riposo in attesa che la serie tra Boston e Atlanta (al momento sul 2-1 per i Celtics) decreti l’avversario del prossimo turno.