Butler, la prodezza che porta gara-5 all'OT. VIDEO

Lakers ko a Memphis, Golden State vince gara-5

Passaggio a vuoto dei Lakers in gara-5 che mancano il colpo del ko e permettono a Memphis di accorciare sul 2-3 nella serie, Golden State sblocca l’equilibrio e batte a domicilio i Kings trovando il primo successo in trasferta. Clamoroso Jimmy Butler: 42 punti e canestro decisivo per completare la rimonta sui Bucks, forzare l’OT e condannare così Milwaukee all’eliminazione a sorpresa da testa di serie n°1. Fuori dai playoff anche i Cavaliers: New York vince a Cleveland e se la vedrà contro gli Heat in semifinale

CLEVELAND CAVALIERS-NEW YORK KNICKS 95-106 (SERIE 1-4) | Per la terza volta nel nuovo millennio, i Knicks riescono a superare il primo turno playoff - battendo per la seconda volta a domicilio i Cavaliers e chiudendo così in cinque gare una serie che si immaginava più combattuta. Così non è stato, con la difesa di New York che ha tenuto a soli 28 punti segnati un Donovan Mitchell da 11/26 al tiro, mentre sono 21 con quattro assist per Darius Garland e 17 per Caris LeVert - in un formato con tre guardie che non ha funzionato

A fare la differenza invece sono stati i sei giocatori in doppia cifra in casa Knicks, con Jalen Brunson che si gode i 23 punti messi a referto e celebrati dal figlio d’arte di Rick che oltre 20 anni aveva vestito proprio la maglia della squadra di New York. Sulle sorti di un match controllato dagli ospiti non pesa neanche l’infortunio di Julius Randle - ancora dolorante alla caviglia sinistra e costretto a uscire a metà gara. Positivo anche l’impatto di RJ Barrett: 21 punti con 7/13 al tiro