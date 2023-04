Lakers ko a Memphis, Golden State vince gara-5

1/8

CLEVELAND CAVALIERS-NEW YORK KNICKS 95-106 (SERIE 1-4) | Per la terza volta nel nuovo millennio, i Knicks riescono a superare il primo turno playoff - battendo per la seconda volta a domicilio i Cavaliers e chiudendo così in cinque gare una serie che si immaginava più combattuta. Così non è stato, con la difesa di New York che ha tenuto a soli 28 punti segnati un Donovan Mitchell da 11/26 al tiro, mentre sono 21 con quattro assist per Darius Garland e 17 per Caris LeVert - in un formato con tre guardie che non ha funzionato

