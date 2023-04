6/12

IL COINVOLGIMENTO DI KEVIN DURANT | Come se marcare Booker non fosse già abbastanza difficile, i Suns pongono anche il quesito impossibile di come marcare anche uno come Kevin Durant. E dire che al momento il suo inserimento ai Suns non del tutto completato: ci sono dei momenti in cui sembra quasi dimenticato in un angolo come “esca” per gli avversari, e più che collaborare con Booker sembra fare a turni per attaccare. Ciò nonostante i Suns sono 12-1 con lui in campo e hanno un rating offensivo assurdo di quasi 123 punti su 100 possessi