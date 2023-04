Dillon Brooks è il giocatore che da maggior tempo indossa la maglia dei Memphis Grizzlies, essendo arrivato in Tennessee nell’estate del 2017 dopo essere stato scelto con la 45^ scelta assoluta al Draft. Una storia di indiscutibile successo, visto che non capita spesso che giocatori scelti al secondo giro resistano sei anni nella stessa squadra e si affermino come uno dei migliori difensori perimetrali della lega, ma soprattutto raramente diventano così importanti per una franchigia. In questi sei anni Brooks è diventato il leader emotivo dei Grizzlies che si sono modellati attorno al suo atteggiamento provocatorio e sopra le righe, spesso risultando indigesti ai loro avversari ma trovando nella mentalità "noi contro tutti" un modo per cementificare il gruppo. Nel corso di questa stagione e soprattuto della serie persa contro i Los Angeles Lakers, però, qualcosa sembra essersi rotto: complici gli infortuni a membri chiave della rotazione come Steven Adams, Brandon Clarke e Luke Kennard, i Grizzlies si sono sciolti in gara-6 e tutti i nodi della loro stagione sono venuti al pettine, sia con Ja Morant che ha ammesso come le sue vicende extra-campo abbiano avuto un impatto sull’organizzazione, sia con il rendimento di Brooks che è stato via via sempre più dannoso per la squadra. Il canadese ha chiuso la serie coi Lakers tirando sotto il 32% dal campo e il 24% da tre punti, venendo sistematicamente ignorato dalla difesa gialloviola per compromettere le spaziature dei Grizzlies. Se a questi evidenti problemi tattici aggiungete quelli fuori dal campo (18 falli tecnici per due sospensioni in regular season, un’altra per un colpo proibito a Donovan Mitchell, oltre a tutto quello che ha detto su LeBron James dopo gara-2 e l'espulsione in gara-3), ecco che il futuro di Brooks a Memphis potrebbe non essere più così sicuro.