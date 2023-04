NBA

Le frasi che si sono ritorte contro i Grizzlies

Nel corso degli ultimi anni, e in particolare in questa stagione, i Memphis Grizzlies si sono fatti notare per l’aggressività e il loro talento in campo, ma anche per una certa propensione allo scontro e alla polemica verbale attraverso i media. Da quelle di Ja Morant a quelle di Desmond Bane fino inevitabilmente a quelle di Dillon Brooks, ecco il 'trash talking' che si è ritorto contro i giovani Grizzlies

"I'M FINE IN THE WEST" — JA MORANT | Lo scorso dicembre in un’intervista con ESPN Ja Morant indicò nei Boston Celtics l’unico vero ostacolo verso la conquista del titolo, dicendo spregiudicatamente “Con l’Ovest sono a posto” — sottintendendo di poter battere chiunque nella Western Conference. Dopo non aver superato neanche il primo turno, in tanti gli hanno fatto notare le sue parole: "Non mi interessa. L’ho detto, ne affronterò le conseguenze" ha detto stanotte

"HACHIMURA HA GIOCATO LA MIGLIOR PARTITA DELLA CARRIERA. VEDREMO SE SAPRÀ FARLO DI NUOVO" — DILLON BROOKS | Dopo la gara-1 decisa anche dai 29 punti dalla panchina di Rui Hachimura, Bane un po’ piccato ha “sfidato” il giapponese a farlo di nuovo. In parte ha avuto ragione, visto che Hachimura è andato in calando nella serie, ma è stato comunque un’ottima riserva per i Lakers, tirando con il 52.4% dalla lunga distanza nella serie per 14.5 punti di media finali, dando un eccellente contributo a partita in corso