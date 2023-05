Embiid MVP: festeggia anche Marco Belinelli

Tra i tanti sostenitori di Embiid non ci sono solo i suoi compagni di squadra attuali ma anche gli ex. E tra questi c'è anche Marco Belinelli. La guardia di San Giovanni in Persiceto era approdato alla corte dei Philadelphia 76ers a metà della stagione 2017/18. All'epoca i Sixers erano guidati da Ben Simmons e proprio da un giovane, ma già affermato, Joel Embiid. Per Belinelli la parentesi in Pennsyvalnia è stata breve ma ottima. In uscita dalla panchina era diventata una freccia fondamentale nella faretra di coach Bret Brown, sia in regular season che durante i playoff, chiusi con quasi 13 punti e 27 minuti di media a partita. Nonostante l'ottimo rendimento non venne confermato e in estate firmò di nuovo con i San Antonio Spurs. Belinelli è rimasto in ottimi rapporti con il centro camerunense ed è per questo che è arrivato puntuale un tweet per celebrare insieme l'assegnazione del premio di MVP per la regular season 2022/23.