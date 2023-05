La vittoria è il miglior deodorante, si dice spesso, ma in casa Suns neppure il successo di gara-3 riesce a eliminare un qualcosa di sgradevole che aleggia nell'aria. E ancora una volta il protagonista è il centro di Phoenix, Deandre Ayton, da sempre al centro di un rapporto complicato con l'allenatore Monty Williams. Che sul finire della sfida contro Denver non ha esitato a tenere in panchina il suo titolare per tutti gli ultimi 4:57 della gara, preferendogli l'energia del suo sostituto Jock Landale. L'australiano ha finito con 6 punti e 9 rimbalzi nei 22 minuti che è rimasto in campo (compreso quelli conclusivi), mentre Ayton non è andato oltre i 4 punti con 2/6 al tiro e 9 rimbalzi in 26 minuti, gradendo poco l'assenza dal campo nei momenti decisivi. L'insofferenza del centro dei Suns è stata evidente già in campo - rifiutandosi di dare un "cinque" a Chris Paul durante un time-out, mentre era impegnato a lamentarsi con alcuni membri dello staff tecnico - ed è stata poi confermata dal comportamento del centro di Phoenix nel post-partita, con Ayton che non si è fatto trovare in spogliatoio al momento dell'ingresso dei giornalisti, avendo già lasciato in fretta e furia l'arena.