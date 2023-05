Banchero ritrova il reporter che non lo riconobbe

Quante cose possono cambiare in un anno. Dodici mesi fa Paolo Banchero era noto sopratutto agli appassionati di pallacanestro, complice un grande anno con i Duke Blue Devils al college, ma non era ancora stato scelto al Draft e tantomeno aveva debuttato nella NBA. Oggi invece è il rookie dell’anno in carica e uno dei volti del futuro della lega di pallacanestro più famosa del mondo, ma anche un habitué del nuovo appuntamento fisso per la gente che conta negli Stati Uniti, vale a dire il Gran Premio di Formula 1 a Miami. Proprio in quell’occasione un anno fa il giornalista di Sky Sports Martin Brundle sulla griglia di partenza lo fermò per fargli qualche domanda, confondendolo però con il grande quarterback della NFL Patrick Mahomes in un video surreale diventato rapidamente virale sui social. Ieri la scena si è ripetuta, ma stavolta Brundle sapeva chi si trovava di fronte: "Sono onorato che tu conosca il mio nome adesso, è stato un anno davvero fantastico" ha detto Banchero con un sorriso al suo interlocutore. La stella degli Orlando Magic ha poi detto di fare il tifo per Lewis Hamilton, con il quale era stato anche immortalato nei giorni scorsi in occasione di uno dei tanti party organizzati per il nuovo weekend più glamour dell’anno negli Stati Uniti.