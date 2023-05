Nuggets-Lakers gara-1 stanotte alle 2.30 su Sky

Quanto possono cambiare le cose in tre anni? Parecchio, a giudicare da quanto sono diversi i roster di Denver Nuggets e Los Angeles Lakers rispetto alla serie dell’estate del 2020 nella bolla di Orlando. Sono complessivamente sei i giocatori che c’erano anche a Disney World: Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr. e Vlatko Cancar cercano la rivincita rispetto alla sconfitta subita nella bolla, mentre LeBron James e Anthony Davis proveranno a guidare un gruppo completamente diverso ad un altro titolo NBA. Se le superstar da una parte e dall’altra sono rimaste le stesse, il resto attorno a loro è cambiato: Kentavious Caldwell-Pope, giusto per dirne uno, ora gioca per i Nuggets dopo vinto il titolo del 2020 proprio coi Lakers , mentre il gruppo dei gialloviola è cambiato completamente dopo la deadline del mercato. Sarà comunque una serie di altissimo profilo tra le uniche due squadre imbattute in casa di questa post-season : Denver ha vinto tutte le sei gare disputate alla Ball Arena, così come i Lakers non hanno mai perso (7-0 considerando il play-in) davanti al proprio pubblico. Il fattore campo, quindi, diventa fondamentale: chi vince la prima partita in trasferta si procura subito un vantaggio non indifferente .

Cosa fare contro Nikola Jokic? La soluzione ironica di Darvin Ham

Gli occhi di tutta la NBA sono puntati sul duello tra Nikola Jokic e Anthony Davis, nettamente i due migliori lunghi fino a questo momento ammirati ai playoff. Quando gli è stato chiesto cosa si potesse fare per fermare il centro serbo dei Nuggets, l’allenatore dei Lakers Darvin Ham ha potuto solamente rifugiarsi nell’ironia: “Proveremo a prenderlo fuori casa sua e rapirlo”. In effetti in questi playoff non c’è molto altro che si possa fare per arginare Jokic: 30.7 punti, 12.8 rimbalzi, 9.7 assist di media con il 55% dal campo e un assurdo 48% da tre punti in 11 gare di post-season, un’enigma irrisolvibile per le difese di Minnesota e Phoenix che i Lakers — la miglior difesa di questi playoff numeri alla mano — dovrà trovare il modo di gestire. Molto sarà sulle spalle di Anthony Davis, il miglior difensore visto in questi playoff, chiamato sia a difendere contro il miglior attaccante avversario che a proteggere il ferro come fatto magistralmente finora. Non sarà semplice, ma se c’è un giocatore in grado di farlo è lui: l’appuntamento è fissato per le 2.30 su Sky Sport NBA con il commento in diretta di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con repliche nella giornata di mercoledì.