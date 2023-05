Robinson, sponda con la nuca di Bam e auto-assist

HIGHLIGHTS NBA

Butler è super, Miami sbanca Boston in gara-1

Miami vince di nuovo gara-1 in trasferta per la terza serie consecutiva, sbancando il TD Garden di Boston sulle spalle di un monumentale Jimmy Butler da 35 punti e altri cinque giocatori a quota 15, tra cui i 20 di Bam Adebayo. Decisivo un terzo quarto da 46 punti per gli ospiti, che tirano 16/31 dalla lunga distanza nel match. Ai Celtics non bastano i 30 punti di un Jayson Tatum che non tenta neanche un tiro nel quarto periodo: gara-2 nella notte tra venerdì e sabato sarà già delicatissima per Boston

BOSTON CELTICS-MIAMI HEAT GARA-1 116-123 (SERIE 0-1) | Per la terza volta in altrettante serie, i Miami Heat cominciano con una vittoria in gara-1, prendendosi immediatamente il fattore campo dalle mani dei Boston Celtics. Merito sopratutto del miglior quarto nella storia della franchigia: i 46 punti realizzati nel terzo infatti rappresentano un record per gli Heat ai playoff, ribaltando uno svantaggio di 9 lunghezze all’intervallo e rimanendo sempre avanti da metà ripresa in poi grazie all’ennesima sensazionale prova di Jimmy Butler

Il leader degli Heat parte forte segnando 12 punti nel primo quarto, ma è nel secondo tempo che ne segna 23 per chiudere a quota 35 punti — la sua 13^ gara di playoff con almeno 35 punti, nessuno come lui dal 2020 a oggi. È sua la tripla del +10 a poco più di un minuto dalla fine che regala definitivamente il successo agli Heat, suggellando una prestazione da 5 rimbalzi, 7 assist e ben 6 palle recuperate in 43 minuti sul parquet