Butler è super, Miami sbanca Boston in gara-1

Per Boston si tratta della quarta sconfitta interna in questi playoff finora, che diventano 11 ko se si considerano le ultime 22 gare di post-season. Essendo solamente gara-1 non c’è di che disperarsi, ma il gruppo allenato da Joe Mazzulla sembra sempre in grado di trovare modi diversi per mettersi nei guai, anche se in questa partita sono più i meriti di Miami che i loro demeriti (al netto del 10/29 da tre e i 7 errori ai liberi) a spiccare. Riprendersi il fattore campo però non sarà facile: Miami è ancora imbattuta (6-0) in casa in questi playoff