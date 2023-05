A San Antonio c'è già il cocktail dedicato a Wemby

Si chiama "The Alien" ed è a base di kiwi, mela verde e redbull: è il nuovo cocktail che va di moda a San Antonio. Il motivo? Semplice, perché è stato dedicato a Victor Wembanyama. L'entusiasmo che sta dilagando in città in vista del prossimo Draft del 22 giugno è alle stelle da quando San Antonio è stata scelta dalla dea bendata come la franchigia che avrà il diritto di effettuare la prima scelta. E quest'anno ci sono pochi dubbi su chi sarà il candidato numero uno per un Draft che non generava così tanto interesse nel mondo NBA da quello del 2003, quando erano stati scelti giocatori del calibro di LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Bosh e Dwyane Wade. Nelle prime ore che sono seguite alla cerimonia di Chicago che ha assegnato agli Spurs la prima scelta, è scattata quella che è già stata ribattezzata "Wemby-mania", dando vita a scene di totale euforia in città. Prima si è scatenata la festa nei pub, poi è partita la corsa ai biglietti e agli abbonamenti per la prossima stagione da parte dei tifosi, che hanno telefonato in migliaia per prenotare un posto all’AT&T Center intasando i centralini dell’ufficio vendite degli Spurs. E ora c’è anche la bevanda in suo onore. Insomma, a San Antonio si stanno già fregando le mani, perché con un talento del genere in futuro si potrà ambire a tornare ai fasti di qualche anno fa, dopo alcune stagioni deludenti. Poco importa ai tifosi quindi se Wembanyama approderà in una squadra che l’ultima stagione ha chiuso all’ultimo posto della Western Conference conquistando soltanto 22 vittorie, perché lui è sicuramente un talento che fa sognare in grande. E poi a San Antonio ricordano ancora bene le prime scelte assolute ai Draft del passato, quelle che hanno portato in città Tim Duncan e David Robinson.