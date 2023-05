L’annuncio del ritiro di Carmelo Anthony è stato accolto con rispetto da parte della NBA, tanto dai giocatori quanto dalle sue ex squadre. Il nono miglior realizzatore nella storia della lega però ha legato la sua carriera soprattutto a due franchigie, i Denver Nuggets che lo hanno scelto al Draft del 2003 e i New York Knicks a cui si è trasferito nel 2011. La domanda quindi sorge spontanea: chi ritirerà il suo numero? Secondo quanto scritto da Ian Bagley di SNY, all’interno dei Knicks c’è “grande sostegno per ritirare il suo numero 7 . Nessuna decisione è ancora stata presa: la scelta finale spetterà al proprietario della franchigia James Dolan”. Melo, visto anche recentemente a bordocampo al Madison Square Garden e osannato dai tifosi blu-arancio, ha vinto solamente una serie di playoff ai Knicks pur regalando grandi serate al suo pubblico (tra cui il record del MSG con 62 punti nel 2015), ma solamente in due casi — Dick McGuire e Patrick Ewing — hanno concesso l’onore di una maglia ritirata a giocatori che non hanno vinto il titolo . L’eventuale ritiro della numero 7 di Melo, allora, potrebbe costringere i Knicks a considerare anche le posizioni di John Starks e Allan Houston , protagonisti di annate di alto livello e con maggiore successo ai playoff rispetto a Anthony.

Anthony e Jokic entrambi col numero 15: cosa farà Denver?

I Denver Nuggets con Carmelo Anthony sono sempre andati ai playoff in ciascuna delle 8 stagioni passate in Colorado, tra cui le ultime finali di conference nel 2010 contro i Lakers di Kobe Bryant prima delle ultime due raggiunte (e nel caso di quest’anno superate) da Nikola Jokic e compagni. Anthony e Jokic condividono anche il numero 15, rimasto sulle spalle di Melo fino alla richiesta di essere ceduto ai Knicks (in cambio, tra gli altri, di Danilo Gallinari) e poi passato su quelle di Anthony Randolph nel 2013-14 prima della scelta al Draft nel 2014 di Jokic. Dovendo scegliere tra i due, non c’è dubbio che i Nuggets andranno su Jokic, che li ha portati fino alle prime Finali nella loro storia vincendo per due volte il titolo di MVP, ma ci sono casi in passato di ritiri dello stesso numero per giocatori diversi, come ad esempio i New York Yankees nel baseball che hanno ritirato l’8 sia per Bill Dickey e Yogi Berra. La NBA lascia spazio di manovra alle squadre per quanto riguarda i numeri ritirati, basti pensare che i Lakers hanno ritirato sia l’8 che il 24 per Kobe Bryant e che i Miami Heat hanno potuto ritirare il numero 23 in onore di Michael Jordan pur non avendolo mai avuto tra le proprie fila. Quindi, se volessero (e non è scontato che sia così, visto il modo burrascoso con cui Anthony ha lasciato la franchigia nel 2011), i Nuggets potrebbero anche ritirare entrambi i numeri con due cerimonie distinte. Anche Jamal Murray (un altro che potrebbe vedere ritirato il suo 27 prima o poi) però ha fatto una scelta precisa: “Non è facile, ma vado col mio uomo Jok(ic)”. Solo il tempo ci dirà quale sarà la decisione della franchigia, che attende pazientemente di conoscere la propria avversaria alle finali NBA.