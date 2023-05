Carmelo Anthony si ritira, ufficialmente. Lo fa dicendo solo "grazie", dal suo account Twitter. E postando un video. In cui ricorda i tempi "in cui non avevo nulla, solo un pallone e un sogno". "Il basket era quello che poteva farli avverare" e alla fine così è stato, perché la carriera del prodotto di Syracuse (che nel suo unico anno al college ha guidato i suoi al titolo NCAA) è durata 19 stagioni in NBA (capocannoniere nel 2012-13, per 10 volte All-Star) e lo ha visto protagonista assoluto sui palcoscenici mondiali con la maglia di Team USA, con la quale ha vinto tre medaglie d'oro olimpiche (nel 2008, nel 2012 e nel 2016). L'ultima sua apparizione su un campo NBA porta la data del 5 aprile 2022, una trasferta dei suoi Lakers sul campo di Phoenix: poi le porte della lega per lui si sono chiuse, e oggi - a pochissimi giorni dal suo 39° compleanno - arriva l'annuncio del ritiro. "Perché è arrivato il momento di dire addio, ai campi di gioco dove mi sono costruito una reputazione e allo sport che mi ha reso orgoglioso". Un addio alla NBA che Anthony, nel suo video, definisce "dolceamaro", accompagnato però da nuove speranze e progetti per il futuro. La sua "legacy"? "Non ha niente a che fare con il basket", dice 'Melo, ma porta invece un nome e un cognome: Kiyan Anthony, suo figlio (che recentemente ha ricevuto un'offerta per una borsa di studio a Illinois).