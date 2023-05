I Boston Celtics hanno fatto un altro passettino in avanti verso un’ impresa che non è mai riuscita a nessuno nella storia dell’NBA : vincere una serie ribaltando un 3-0. Al contrario il cielo si sta oscurando e riempiendo di nuvoloni neri per i Miami Heat che cominciano a vedere gli spettri di quella che per loro sarebbe una disfatta . Ma Jimmy Butler , da leader quale è, si mostra molto sicuro di sé ai microfoni nel post-partita: " Dobbiamo solo giocare meglio , soprattutto noi del quintetto titolare", ha esordito la superstar. "Continueremo a essere ottimisti perché sappiamo che non solo possiamo ma che vinceremo questa serie e la dobbiamo chiudere in casa" . Butler menziona il quintetto ed effettivamente quello dei titolari è un dato molto interessante che già da solo può diventare la chiave di lettura della partita: quattro dei cinque giocatori di Boston che sono scesi sul parquet dalla palla a due hanno raggiunto quota 20, guidati da Derrick White (24), mentre nessuno degli Heat ha raggiunto quella cifra, arrivando a 44 punti complessivi .

Dopo le scintillanti prestazioni delle prime tre partite della serie, gli Heat stanno rivivendo i fantasmi di una regular season anemica al tiro, chiusa con una media inferiore ai 110 punti segnati a partita. In queste due sconfitte consecutive non hanno infatti nemmeno raggiunto quota 100. Numeri preoccupanti e una rotta che Miami deve invertire in fretta se non vuole essere la prima squadra a essere rimontata da 3-0 nella storia della lega. Il lato positivo è che la prossima partita è prevista in Florida, al Kaseya Center, dove Butler e compagni potranno contare sul tifo dei loro tifosi, per una partita che ha il sapore di ultima spiaggia, perché ora l’inerzia sembra premiare i Celtics e la sensazione è che se si dovesse tornare a Boston per gara-7 allora potrebbe davvero completarsi la rimonta. La partita sarà in diretta alle 2:30 nella notte tra sabato e domenica su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.