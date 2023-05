Miami-Boston gara-6 stanotte alle 2.30 su Sky

Sul 3-0 Miami la finale della Eastern Conference sembrava chiusa. I Celtics hanno però infilato due vittorie in fila molto convincenti, e ora sognano una rimonta mai accaduta nella storia NBA. Jimmy Butler e compagni hanno però il match point in casa, e vogliono mettere tutte le energie possibili in campo per evitare di tornare a Boston per gara-7. Una sfida imperdibile, che potrete seguire in diretta su Sky Sport NBA dalle 2.30 di stanotte con il commento live di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna

Boston per la storia, Miami per non entrarci dalla porta sbagliata. Nessuna squadra ha infatti vinto una serie playoff dopo essere stata sotto 3-0 (e nessuna ovviamente si è mai fatta rimontare). Dopo i tre successi degli Heat - due a Boston e uno in casa - il vento nella finale della Eastern Conference sembra essere cambiato. I Celtics sono andati a vincere a Miami in rimonta evitando lo sweep, e hanno poi dominato gara-5 davanti ai propri tifosi (110-97) accorciando sul 2-3. I biancoverdi invece di crollare si sono ricompattati, ritrovando un Tatum decisivo e pescando un Derrick White letale in attacco. Dall'altra parte Miami ha vistosamente frenato, non trovando più le grandi percentuali delle prime uscite, e dovendo fare a meno nell'ultima partita di Gabe Vincent per infortunio. Il leader degli Heat Jimmy Butler non ha perso però fiducia. "Sappiamo di poter vincere la serie, e lo faremo - ha detto -. Vogliamo chiuderla in casa". Boston però ora ci crede, come ha spiegato Jaylen Brown: "Ovviamente non ci aspettavamo di trovarci sotto 0-3, ma è nelle avversità che si vede davvero di che pasta è fatta una squadra. Noi siamo rimasti uniti, abbiamo raddoppiato lo sforzo in difesa, e ora la serie è aperta". L'attesa per gara-6, che si gioca a Miami, è altissima. Se gli Heat dovessere vincere raggiungerebbero Denver alle NBA Finals, in caso contrario si tornerebbe a Boston per la decisiva gara-7. La diretta questa notte (tra sabato e domenica) dalle 2.30 su Sky Sport NBA, con il commento in italiano di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna. Buon divertimento!