Il miracolo di White: GUARDA il buzzer beater

“Sono solo contento che siamo riusciti a vincere” ha detto l’eroe di serata appena dopo aver finito di esultare. “Eravamo spalle al muro, serviva fare tutto il necessario per vincere. Siamo un gruppo resiliente: ci tiriamo su a vicenda, combattiamo l’uno per l’altro. Il lavoro non è finito: abbiamo una gara-7 difficile e dobbiamo trovare il modo di vincerne un’altra”. Anche Jayson Tatum dopo la partita ha raccontato così il finale di gara: “Sono stati i 10 secondi più lunghi di sempre mentre aspettavamo la conferma del canestro. Ancora non ci credo. È stato fuori di testa. Sono contento che avremo un’altra opportunità, ma è ancora lunga”. “È successo tutto così in fretta” ha aggiungo Jaylen Brown. “Pensavo che il tiro di Smart fosse buono, poi Derrick White è arrivato come un lampo dal nulla e ha salvato la giornata. Una giocata incredibile. Dopo i tiri liberi di Butler ero in piena modalità preghiera: l’ho ripetuta nella mia testa incessantemente. Sapevo che ci giocavamo la stagione, sono grato che siamo riusciti a vincere. Ma non significa niente se non riusciamo a vincere gara-7”. Marcus Smart infine ha un messaggio per tutti: “Se non sapevate chi fosse Derrick White, ora lo sapete. Il ragazzo è stato fenomenale per tutto l’anno. È una gioia per gli occhi ed è bello essere in campo con lui”.

