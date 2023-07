Una stagione finita male, con la figuraccia ai playoff contro gli Hakws, una saltata di netto, con in mezzo il chiacchieratissimo trasferimento da Philadelphia e Brooklyn, e una giocata solo in parte e da gregario, mandando a referto i minimi storici in carriera. Gli ultimi tre anni non sono stati affatto facili per Ben Simmons, afflitto da problemi fisici e psicologici, e la prima scelta al Draft del 2016 è finito ai margini delle rotazioni di squadra e lontano dai riflettori. A soli sette anni dal suo ingresso in NBA, quando Simmons sembrava dover essere un giocatore rivoluzionario per via della peculiare combinazione di capacità atletiche e visione di gioco, si erano quasi perse le sue tracce. Il suo nome è circolato durante l'estate, ma solo come titolare di un salario (78 mlioni di dollari per le prossime due stagioni) utile a far quadrare i conti all'interno di una possibile trade. Simmons, alla fine, è però rimasto a Brooklyn e, stando a quanto si percepisce nelle ultime settimane, i Nets sembrerebbero puntare forte su un suo ritorno ad alti livelli.