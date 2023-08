Lo scorso anno Anthony Davis ha giocato il 100% dei suoi 1.904 minuti in regular season come unico lungo in campo, un cambiamento di ruolo atteso (già l’anno prima erano il 76% dei suoi minuti) che sembrava essere definitivo per dare ai Los Angeles Lakers le migliori chance di vincere. Dal prossimo anno però potrebbe avvenire un "ritorno al passato": secondo quanto scritto da Jovan Buha, giornalista che segue i Lakers per The Athletic, all’interno della franchigia si dicono fiduciosi che il neo-arrivato Jaxson Hayes possa partire come titolare e avere un ruolo importante al fianco di AD in una strutturazione con due lunghi in campo contemporaneamente. Hayes come JaVale McGee o Dwight Howard, per tornare all’anno dell’ultimo titolo, permettendo a Davis di tornare al ruolo di 4 (che preferisce in assoluto, anche per risparmiare un po’ di colpi al suo fisico sempre a rischio infortuni) ed eventualmente abbassare il quintetto nei momenti clou delle partite. Hayes è l’unico centro di ruolo preso in estate, ma non significa che nel frontcourt non ci sia l’imbarazzo della scelta: tra LeBron James, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt e anche Taurean Prince, sono diversi i giocatori che possono giocare da 4 al fianco di AD, e tutti hanno ambizioni di minutaggio. Toccherà poi a coach Darvin Ham trovare la quadra, ma Hayes potrebbe essere nel quintetto base per cominciare la stagione al 24 ottobre.