Se sfidare in uno contro uno una stella della NBA è il vostro sogno, sappiate che da oggi ha un prezzo. Da quest’anno infatti Jimmy Butler è entrato a far parte del circuito di Celebrity Sports Academy, un'azienda che si occupa di organizzare camp estivi di alcuni giocatori NBA, mettendo anche in vendita diverse esperienze per i membri del camp. Una di queste, secondo quanto scritto sul sito, rappresenta proprio una sfida in uno contro uno con l’All-Star dei Miami Heat: il costo è di 699 dollari e include una partita in uno contro uno (il primo che segna due canestri vince), una foto individuale con Butler, un souvenir autografato e il download di tutte le foto della sfida contro il numero 22. Per quest’anno però dovete mettervi il cuore in pace: l’esperienza era limitata a tre persone (membri del camp o genitori) ed è già andata sold out, così come la possibilità di sfidarlo in una skills challenge (al costo di 399 dollari) e di pranzare insieme a lui (499 dollari). Ancora disponibili invece la registrazione semplice al camp che si terrà a fine agosto a Fort Lauderdale in Florida (349 dollari), alla possibilità di fare una foto con lui e ricevere un souvenir autografato (199 dollari) e di fare la cheerleader al camp (119 dollari).