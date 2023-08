Uno dei giocatori più elettrizzanti della NBA il prossimo anno avrà un nuovo look: Anthony Edwards ha infatti deciso di cambiare il numero di maglia passando dall’1 indossato nelle sue prime tre stagioni da professionista al 5 che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera prima della NBA. Una scelta anche familiare, visto che il numero ha un significato molto importante per lui e per chi gli sta intorno

Anthony Edwards ama definirsi un “vibes player”, un giocatore che vive di sensazioni e momenti. Nei primi tre anni della sua carriera da professionista è diventato uno dei giocatori più elettrizzanti della lega, ma questa potrebbe essere l’estate della svolta: dopo aver firmato un’estensione al massimo salariale con i Minnesota Timberwolves e in attesa del suo debutto con Team USA ai Mondiali di fine agosto, Edwards ha annunciato un nuovo numero di maglia per la prossima stagione. Anzi, più che “nuovo” bisognerebbe dire che è vecchio: Edwards infatti tornerà al numero 5 che ha indossato per tutta la sua carriera precedente alla NBA, tanto da farlo diventare anche parte del suo brand (ha una catena al collo con la scritta AE5, la sua azienda si chiama AE5 Enterprises, il suo programma di basket si chiama AE5 Basketball). "Volevo cambiare numero dopo il mio primo anno, ma non ho potuto farlo" ha detto Edwards a The Athletic. "Volevo farlo anche dopo il secondo, ma non ci sono riuscito. Stavamo aspettando il momento giusto". Il 5 infatti era occupato da Malik Beasley nei suoi primi due anni nella lega, ma nonostante lo scambio che ha portato “Beas” agli Utah Jazz nell’estate del 2022, non c’erano più i tempi tecnici per chiedere il cambio di numero alla NBA. Cosa che invece può accadere adesso, con Kyle Anderson che ha accettato di cedergli il 5 per prendersi l’1 he ha indossato nelle sue stagioni a San Antonio e Memphis.