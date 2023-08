Il giocatore degli Spurs era stato fermato per eccesso di velocità e guida in stato d'ebbrezza in North Carolina a luglio del 2022. Ora sconterà la squalifica nelle prime due partite della regular season

Devonte' Graham, playmaker arrivato a San Antonio lo scorso febbraio, è stato sospeso dalla NBA per due partite. Il motivo della sospensione, che prevede il mancato pagamento della relativa porzione di salario, indicativamente calcolata in 167.000 dollari, risale a un'infrazione del luglio 2022. Allora Graham veniva fermato per eccesso di velocità e guida in stato d'ebbrezza in North Carolina, suo stato natale. Dichiaratosi colpevole all'interno dell'iter processuale che si è concluso lo scorso giugno, Graham dovrà sottostare a un regime di libertà vigilata per i prossimi dodici mesi. Il giocatore, che all'epoca dei fatti faceva parte del roster dei New Orleans Pelicans, è sotto contratto ancora per due stagioni con gli Spurs, di cui la seconda con stipendio parzialmente garantito. La squalifica verrà scontata durante le prime due partite della prossima regular season.