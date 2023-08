La offeseason NBA non è certo avara di avvistamenti di stelle che presenziano a feste, concerti o altri eventi sportivi, ma quando si tratta di Kawhi Leonard l'apparizione in pubblico diventa una vera e propria notizia . La stella dei Clippers , notoriamente poco incline alla vita sociale e alle luci della ribalta, è infatti solita far perdere le proprie tracce fuori dai palazzetti NBA . Anche Kawhi , però, ha dei punti deboli o, meglio, delle passioni irrinunciabili. Tra queste c'è senza dubbio l'amore per la città di San Diego, dove Leonard ha frequentato il college e dove ha conosciuto la compagna Kishele Sipley . E proprio in compagnia di Shipley, Kawhi è stato avvistato ieri sera sugli spalti del Petco Park per la sfida tra i San Diego Padres e i Los Angeles Dodgers . Abbigliato con la divisa speciale dei padroni di casa, che ieri celebravano la "Italian Heritage Night" , Leonard è sembrato godersi la parita, in verità persa dai Padres per 10-5, tanto da scatenare la consueta ironia sul suo soprannome "Fun Guy" .

Un'estate particolare

Il rapporto tra la città e Kawhi rimane molto stretto fin dai tempi del biennio trascorso a San Diego State tra il 2009 e il 2011, tanto che tra le ragioni che nel 2019 l'avrebbero spinto a scegliere i Clippers ci sarebbe stata la concessione da parte della franchigia di poter vivere proprio a San Diego, facendo di fatto il pendolare con Los Angeles solo in occasione delle partite o delle sessioni di allenamento. Leonard è reduce dall'ennesima stagione chiusa in anticipo, nel caso specifico dopo gara 2 della serie poi persa per mano di Phoenix al primo turo dei playoff. In teoria, l'accordo che lo lega ai Clippers, in scadenza nella stagione 2024-25 con player option esercitabile dal giocatore, sarebbe passibile di estensione, ma la franchigia non sembra avere fretta di avviare le negoziazioni per un nuovo accordo. Nelle sue quattro stagioni a Los Angeles, di cui una saltata in toto per infortunio, Leonard non è mai riuscito a giocare più di 60 partite di regular season.