Un lungo post su Instagram per annunciare quello che i tifosi ellenici temevano di più: Giannis Antetokounmpo non farà parte della spedizione greca ai prossimi Mondiali (su Sky Sport a partire dal 25 agosto). "Tutti sanno la passione e l'amore che nutro per la nazionale e che non cambierà mai", scrive la superstar dei Milwaukee Bucks. "Dalla fine della stagione NBA ho spinto fino al limito il mio fisico per essere il giocatore in grado di aiutare la mia squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ma dopo mesi di lavoro e diverse visite con lo staff medico è chiaro come oggi io non sia pronto per competere al livello necessario per partecipare ai Mondiali. Non è stata una scelta, ma l'unica opzione per me possibile per poter tornare a giocare al livello che ho raggiunto nel corso della mia carriera lavorando così duro. Sono delusissimo, ma questa è la decisione che ho preso insieme allo staff medico. Continuerò a lavorare al massimo per essere pronto alla prossima convocazione. Ora l'obiettivo - mio e della squadra - è quello di qualificarci per le Olimpiadi 2024: per me sarà un onore rappresentare la mia nazionale la prossima estate", conclude Antetokounmpo.