"Corre come un cervo, salta come un gatto e prende tutto come fosse Spider-Man". Becky Hammon, allenatrice delle Las Vegas Aces, ha bisogno di metri di paragone fuori dal campo da gioco per descrivere la sua superstar A'ja Wilson, che la scorsa notte ha fatto la storia della WNBA. La stella delle Aces infatti ha frantumato il suo record personale di 40 punti realizzato appena 11 giorni fa mettendone addirittura 53 sul campo delle Atlanta Dream, frutto di un eccezionale 16/23 dal campo e 20/21 ai liberi (solo la seconda nella storia della lega a realizzare almeno 20 liberi nella stessa partita). Una prestazione già leggendaria, che pareggia il record ogni epoca detenuto da Liz Cambage, anche lei capace di segnare 53 punti nel luglio del 2018 con la maglia delle Dallas Wings contro le New York Liberty. Solo in un’altra occasione nella storia della lega è stata superata quota 50, con Riquna Williams che ci riuscì con 51 punti nel 2013 per le Tulsa Shock contro San Antonio. Wilson, già due volte MVP della lega, a 27 anni è considerata non solo la miglior giocatrice della WNBA, ma anche un talento generazionale, come l’ha definita la sua compagna di squadra Kelsey Plum: “Quello che stiamo vedendo ora è storico, ed è solo l’inizio. Questa è una delle migliori giocatrici di sempre”.