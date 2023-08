Jordi Fernandez è nato a Badalona, è catalano al 100% ma dimostra di essersi calato perfettamente nella parte del "canadese" da quando è a capo della nazionale della foglia d'acero. Ancora imbattuta dopo tre partite, la selezione di coach Fernandez fin qui ha incantato, per merito soprattutto della sua superstar assoluta, Shai Gilgeous-Alexander. Protagonista anche dell'ultima vittoria canadese, in rimonta contro la Lituania, ma nel post-partita Jordi Fernandez ha voluto sottolineare soprattutto l'apporto del cugino del giocatore dei Thunder, un altro dei tanti giocatori NBA a sua disposizione: Nickeil Alexander-Walker. È però il modo in cui lo ha fatto che non è passato inosservato: citando un verso, famosissimo, di una altrettanto famosa cantautrice canadese. "C'è una canzone che racconta di quando 'hai diecimila cucchiai ma tutto quello di cui hai bisogno è un coltello'. E sapete chi canta questa canzone?", ha chiesto Fernandez alla stampa. "Alanis Morissette, una canadese", ha detto, auto-rispondendosi. Per poi spiegare la citazione: "Penso che Nickeil sia stato proprio quel 'coltello' di cui avevamo bisogno. Non stavamo difendendo, non stavamo facendo le cose che dovevamo fare. È entrato in campo e ha giocato da vero duro, ha difeso forte e quand'era libero ha segnato i suoi tiri".