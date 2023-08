Quando si tratta di Ben Simmons, tra appassionati e addetti ai lavori sono in parecchi ad aver perso le speranze e, in qualche caso, anche la pazienza. E, in effetti, le promesse di riscatto formulate dal giocatore negli ultimi anni, e prontamente disattese, non si contano. Simmons, tuttavia, nonostante i molti passaggi a vuoto e il clima di generale scetticismo che lo circonda, non sembra aver smarrito la fiducia in sé stesso. Nel corso di una lunga intervista rilasciata ad "Andscape", il giocatore dei Brooklyn Nets ha illustrato la sua prospettiva sulla prossima stagione, che Simmons vede come un crocevia decisivo per la sua carriera. Dopo aver trascorso l'estate a Miami ad allenarsi ("Ho lavorato per cinque giorni alla settimana in tutti questi mesi"), l'australiano sostiene di aver recuperato a pieno la condizione fisica ("Il mio corpo non è mai stato così forte e resistente"), premessa fondamentale per uscire dalle difficoltà che lo hanno fortemente limitato nelle ultime stagioni ("La gente mi diceva: devi attaccare il ferro e schiacciare, ma io non riuscivo nemmeno a saltare senza provare dolore al ginocchio"). Simmons ha anche assicurato di aver capito che "Non sarà facile tornare ai livelli da All Star, ma so come fare e lo farò". Le risposte più interessanti, di certo le più sorprendenti, sono però arrivate quando invece di parlare del futuro si è tornati per un momento al passato.