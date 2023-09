Una domanda aleggia fin dall'arrivo, per molti versi sorprendente, di Chris Paul a Golden State: quale sarà il ruolo del veterano negli Warriors che puntano senza mezzi termini al titolo? Non solo, sottintesa in quella domanda c'era anche una questione forse più di forma che di sostanza ma comunque importante: l'ex Clippers e Suns partirà in quintetto per Steve Kerr? Paul, che nelle sue 18 stagioni in NBA è sempre partito titolare, come molti giocatori, in particolare del suo livello, non ha mai fatto mistero di vedere nell'appartenenza allo starting five una specie di status symbol irrinunciabile. Dall'altra parte, però, nelle poche occasioni (27 partite in totale) in cui durante la scorsa stagione gli Warriors hanno potuto schierare i loro titolari, statistiche alla mano Curry, Thompson, Wiggins, Green e Looney sono stati il miglior quintetto della lega. La questione, quindi, è sembrata da subito difficile da districare. Secondo Marc Spears, nota firma di "ESPN", a Golden State avrebbero però trovato una soluzione in grado di accontentare Paul senza alterare troppo gli equilibri di squadra.