Si possono dire molte cose a proposito della vita e della carriera di Kyrie Irving, ma di certo è impossibile negare che il playmaker attualmente a Dallas abbia sempre dimostrato un'audacia ai confini con la spericolatezza, dentro e soprattutto fuori dal campo. E, a quanto pare, quella tendenza all'audacia Irving l'aveva già in tenera età. Mai avaro di uscite che facciano discutere, l'ex Boston e Brookyln ha recentemente pubblicato su X la foto di una lettera scritta a sè stesso quando andava alle scuole elementari e contenente una promessa inequivocabile. "Andrò in NBA! Promesso" si legge su un vecchio biglietto un po' stropicciato che Irving pare aver ora messo in cornice. Oltre alla promessa in grafia infantile, il testo del tweet recita "Il potere del IO SONO. L'ho scritto e l'ho mantenuto. Il me stesso alle scuole elementari è orgoglioso del fatto che io non abbia mollato e abbia realizzato qualcosa di speciale". In effetti, a dieci anni di distanza dal biglietto ora rimerso, Irving veniva scelto in cima al Draft del 2011 dai Cleveland Cavaliers, e si avvia a iniziare la sua 13° stagione in NBA. La promessa fatta da bambino, quindi, è stata decisamente mantenuta.