Atlanta dedica un murales a Anthony Edwards. VIDEO

L'occasione era rappresentata dal lancio ufficiale della AE1, la prima scarpa a lui dedicata, firmata da Adidas e in vendita dal prossimo dicembre, ma per Anthony Edwards il ritorno ad Atlanta si è trasformato in un'occasione davvero speciale. La stella dei Minnesota Timberwolves, nata e cresciuta in città, ha ricevuto un omaggio normalmente riservato a pochi. Durante una cerimonia molto partecipata, a cui è intervenuto Lil Wayne, stella dell'hip hop americano a sua volta originaria di Atlanta, è stato inaugurato un murales dedicato al giocatore, ritratto insieme a due figure per lui del tutto fondamentali. Accanto a Edwards, infatti, compaiono la madre Yvette e la nonna Shirley, venute a mancare quando Anthony aveva solo 14 anni. La madre e la nonna, morte a distanza di diciotto mesi una dall'altra ed entrambe il giorno 5 del mese, sono anche la ragione per cui dalla prossima stagione Edwards riprenderà a vestire la maglia numero 5 come già fatto all'high school e al college. Non solo, Edwards è a sua volta nato il 5 di agosto e da ieri la città di Atlanta, oltre a dedicare un murales a lui e alla sua famiglia, ha proclamato il 5 agosto come "Anthony Edwards Day".