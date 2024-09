L’hanno definita “una delle più grandi prestazioni nella storia delle Major League”: a firmarla è stato un fenomeno, il campione dei Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani, che sul campo dei Miami Marlins è stato il protagonista assoluta della larga vittoria dei suoi. Per il talento giapponese un perfetto 6/6 in battuta con 3 fuoricampo, due doppie e un singolo, 10 punti battuti a casa, 4 punti segnati e 2 basi rubate. E, come se non bastasse, con il secondo fuoricampo della sua serata Ohtani è diventato il primo giocatore nella storia a compilare una stagione da 50/50 (50 fuoricampo, 50 basi rubate – attualmente il n°17 di L.A. è a quota 51 in entrambe le statistiche). E una prestazione del genere non ha lasciato indifferente neppure i grandi nomi del basket NBA, di ieri e di oggi (e non solo: anche Patrick Mahones, quarterback dei Chiefs campioni NFL in carica ha manifestato la sua ammirazione). “Questo ragazzo è incredibile!”, ha esclamato ad esempio LeBron James, e per restare in tema di leggende dei Lakers, anche Magic Johnson (che nei Dodgers ha una partecipazione) ha rincarato la dose: “Mi voglio congratulare con lui per la prima stagione di sempre da 50/50”, ha scritto, per poi aggiungere: “Noi tifosi dei Dodgers abbiamo la chance di far parte della storia delle MLB”. E ammirazione sconfinata è arrivata anche dalla costa opposta, a Est, e precisamente da Philadelphia: “Sì, Ohtani è il più grande di tutti i tempi”, ha sentenziato Joel Embiid. Che nel 2023 è stato votato MVP NBA proprio quando Ohtani riceveva lo stesso premio per l’American League.