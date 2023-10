Mentre le contender stanno preparando le loro migliori offerte ai Portland Trail Blazers per Jrue Holiday, c’è un altro veterano che torna a disposizione sul mercato dei free agent. Reggie Bullock infatti ha trovato un accordo con i San Antonio Spurs per il buyout dei 10.5 milioni di dollari previsti dal suo contratto e sarà così libero di trovarsi una nuova squadra alla vigilia dei training camp, anche se non potrà firmare con i Dallas Mavericks per un anno. Lo scorso luglio infatti i texani lo avevano ceduto agli Spurs all’interno dello scambio per prendere Grant Williams da Boston insieme alla possibilità in favore di San Antonio di scambiare la prima scelta al Draft 2030 (di fatto gli Spurs avranno la miglior scelta tra la loro e quella dei Mavs, senza alcuna protezione), e le regole della NBA impediscono a un giocatore ceduto e poi tagliato di firmare di nuovo con la sua squadra di origine per 12 mesi. San Antonio avrà comunque bisogno di tagliare o scambiare almeno un altro dei contratti garantiti attualmente nel suo monte salari per tornare ai 15 previsti dal regolamento per cominciare la stagione, mentre Bullock — 32 anni e 11 stagioni NBA alle spalle di cui l’ultima a 7.2 punti e il 38% da tre punti — potrà cercare la miglior destinazione possibile per competere per l’anello.