L'estate di Rudy Gobert, almeno dal punto di vista cestistico, non è stata delle più felici. La Francia, infatti, è stata la grande delusione della FIBA World Cup 2023, ma per il centro dei Minnesota Timberwolves l'esperienza con la nazionale ha portato comunque una novità inaspettata. Gobert, che in 10 stagioni in NBA ha mandato a referto 15 tentativi complessivi da tre (senza segnarne neanche uno), è infatti prima stato ripreso mentre infilava un sorprendente 3/3 dalla lunga distanza in allenamento e, due giorni dopo, in amichevole contro il Montenegro ha segnato la sua prima tripla in una partita (dichiarando poi nel dopopartita di sentire come se avesse "Perso la verginità"). La curiosità, quindi, è diventata inevitabile: il centro francese si lancerà nel gioco perimetrale anche in NBA? Al momento non è ancora possibile sapere la risposta, per cui occorrerà attendere però solo qualche ora. I Timberwolves, infatti, sono pronti a inaugurare la preseason con la sfida ai Dallas Mavericks in programma oggi alle 18 ad Abu Dhabi (diretta su Sky Sport NBA). In vista dell'inizio della stagione, tuttavia, Gobert ha ricevuto l'avvertimento di un compagno piuttosto importante. Anthony Edwards, stella designata della squadra, è infatti stato pescato dalle telecamere di "NBA France" mentre, in un momento di riposo durante gli allenamenti in preparazione alla partita, ha dichiarato solennemente: "Segnatevi le mie parole: se Rudy proverà anche una sola tripla durante una partita della NBA, io uscirò dal campo". Per scoprire se Gobert darà continuità ai tentativi estivi e se Edwards darà seguito alla sua minaccia, basterà attendere l'esordio stagionale dei Timberwolves.