Nella prima sfida della serie che assegna il titolo, le Aces dominano la seconda metà di gara e vincono 99-82, portandosi avanti 1-0. Kelsey Plum è la migliore in campo con 26 punti, ma Las Vegas manda ben quattro giocatrici in doppia cifra. A New York non bastano i 21 punti di Breanna Stewart. Tra il pubblico, LeBron James, Tom Brady e molte altre stelle dello sport e dello spettacolo

È stata una sfida equilibrata, almeno per i primi venti minuti, ma gara-1 delle WNBA Finals è andata alle Las Vegas Aces, protagoniste di un secondo tempo praticamente perfetto. Di fronte al pubblico delle grandi occasioni, di cui facevano parte anche autentiche leggende come LeBron James e Tom Brady, quest'ultimo anche co-proprietario della franchigia di Las Vegas, le padrone di casa hanno dominato il gioco dopo il rientro dagli spogliatoi. Sugli scudi per le Aces Jackie Young e Kelsey Plum, autrici di 26 punti a testa, e la solita A'ja Wilson, padrona del pitturato con 19 punti, 8 rimbalzi e 3 stoppate. A New York non sono bastate una ottima Breanna Stewart (21 punti e 9 rimbalzi) e la doppia doppia di Jonquel Jones (16 punti e 10 rimbalzi). Deludente Sabrina Ionescu, 2/7 dal campo e soli 7 punti mandati a referto. Le Liberty segnano solo 33 punti nell'intera ripresa, vittime della difesa delle Aces, salita di livello dopo un primo tempo abbastanza sotto tono. Si torna ora in campo mercoledì 11 per gara 2 e New York ha già le spalle al muro.