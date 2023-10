La partita si presentava come la più classica delle amichevoli di preparazione alla stagione, con i due allenatori decisi a risparmiare le loro stelle e a dare spazio a molte delle seconde linee in ragione della scarsa importanza del risultato. Al Frost Bank Center di San Antonio, però, si sono presentati comunque in oltre 17.000, di fatto per un motivo ben preciso: osservare Victor Wembanyama. E la prima scelta all'ultimo Draft non ha affatto deluso le attese: per il francese 23 punti con 10/15 dal campo in meno di 23 minuti giocati, a cui vanno aggiunti 4 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate. Considerato il relativo valore della gara, però, a impressionare non è tanto il bottino personale di Wembanyama, quanto la qualità di diverse giocate su entrambi i lati del campo. In attacco il lungo degli Spurs ha confermato di saper colpire sia volando sopra il ferro, cosa che gli riesce piuttosto facile partendo da 2 metri e 24 centimetri d'altezza, che dal perimetro, dimostrando anche di sapersi creare un tiro dal palleggio e di poter correre in contropiede. Nell'altra metà campo, invece, la sua presenza sembra già costringere gli avversari a stare lontano dal pitturato e tempi d'aiuto e mobilità laterale lo rendono già un'arma difensiva quasi letale. Quella contro gli Heat era solo un'amichevole, vero, ma dopo aver visto Wembanyama sul parquet di casa, a San Antonio sono più che mai legittimati a sognare.