È solamente preseason, ma almeno la maledizione è stata spezzata. A quasi cinque anni di distanza dall’ultima volta, LeBron James e Kevin Durant sono tornati a sfidarsi in una partita NBA, mettendo fine a una serie di sfortunati eventi che ha impedito loro di incontrarsi dal Natale del 2018 in poi. James era appena arrivato a Los Angeles e KD era alla sua ultima stagione con i Golden State Warriors quando i Lakers sorpresero i campioni in carica nella gara di cartello del Christmas Day, con LeBron a quota 17 punti, 13 rimbalzi e 5 assist in 21 minuti e Durant a 21 con 7 rimbalzi e 7 assist. Proprio in quella occasione però il Re si procurò un infortunio all’inguine che non solo fece deragliare la stagione dei Lakers, ma che si è portato avanti praticamente ininterrottamente da quel giorno, dando il via all’incredibile sequenza di assenze che hanno fatto saltare la sfida tra i due migliori realizzatori in attività della NBA. Anche KD purtroppo ci ha messo del suo, con la rottura del tendine d’Achille che lo ha costretto a saltare l’intera stagione 2019-20 e altri problemi di natura fisica che lo hanno costretto a saltare alcuni possibili incontri, a cui si è aggiunto anche il suo trasferimento ai Phoenix Suns nella passata stagione. In totale sono 12 i possibili incontri saltati dai due rivali nel corso di questi anni, una striscia davvero incredibile se si considera che negli anni ‘10 si sono affrontati per ben tre volte in Finale NBA: la prima nel 2012 tra Miami e OKC, la seconda e la terza nel 2017 e nel 2018 in quelle tra Cleveland e Golden State, con il bilancio di 2-1 in favore di Durant.