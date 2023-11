Per i Lakers , la sconfitta patita a Houston ieri notte si è rivelata pesante non tanto per il punteggio finale ( 128-94 ), quanto perché ha rappresentato la conferma di una tendenza ormai evidente. I ragazzi allenati da coach Darvin Ham hanno infatti perso tutte e 5 le partite disputate in trasferta fin qui, fattore che al momento limita il record complessivo a un poco esaltante 3-5 . A rendere l'avvio di stagione ancora più preoccupante , però, sono due record stabiliti da LeBron James e compagni nelle prime 8 partite della regular season 2023-24 . In ogni partita , infatti, i gialloviola hanno segnato meno triple degli avversari e chiuso la gara con una percentuale peggiore da tre punti . Si tratta di una striscia negativa mai capitata in precedenza ad alcuna squadra NBA nelle prime 8 partite di una stagione. Al momento i Lakers occupano l' ultimo posto della classifica quanto a percentuale dalla lunga distanza ( 29.6% ), il 29° per triple segnate di media a partita ( 9 ) e il 27° per triple tentate a partita ( 30.4 ). La questione, quindi, non sembra solo relativa alla precisione al tiro , quanto frutto di un problema strutturale e di impostazione tattica.

Assenze e prospettive future

D'altro canto, se è vero che in questa prima parte di stagione le assenze sono state numerose per i Lakers, è altrettanto vero che tra i giocatori attualmente non disponibili né Gabe Vincent (1/14 nelle prime 4 gare disputate in gialloviola, 33.5% in carriera) né tantomeno Jared Vanderbilt, ancora in attesa di esordire in questa stagione, con il suo 28.8% fin qui in carriera da dietro la linea dei tre punti, possono essere considerati tiratori affidabili. È viceversa legittimo aspettarsi che le percentuali fin qui disastrose registrate dagli esterni gialloviola, a partire da D'Angelo Russell (32%) e Austin Reaves (27.8%), possano migliorare, al pari della mira di LeBron James (31% fin qui da tre, peggio aveva fatto solo nella sua stagione da rookie e nel 2015-16). Per i Lakers le chance di ripresa, così come quelle di aggiustare un'annata partita con il piede sbagliato, sembrano insomma passare prima di tutto dal gioco sul perimetro.