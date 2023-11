Phoenix viene da due sconfitte consecutive, per Minnesota non sembrano esserci avversari in grado di fermarla (7 vittorie in fila per i T'Wolves). Eppure, nella gara in programma nella notte al Footprint Center - con diretta su Sky Sport NBA alle 3.00 di notte, poi in replica domani - le attenzioni di tutti saranno sulla squadra di casa, e non su quella più "calda" di tutta la NBA. Il perché è presto detto: faranno il loro esordio stagionale i "Big Three" dei Suns, con Bradley Beal e Kevin Durant finalmente raggiunti in quintetto da Devin Booker, che finora aveva disputato solo due delle 10 gare dei Suns (quando era assente Beal). Ma il n°1 agli ordini di coach Frank Vogel sembra aver risolto i problemi al polpaccio destro che lo hanno tenuto fuori le ultime cinque gare ed è dato come "probabile" (proprio come Beal, ancora con qualche leggero fastidio alla schiana) per la gara contro i T'Wolves. Il nuovo trio di Phoenix dovrà mettere in campo tutto il proprio talento - Booker nelle due gare ha tenuto una media di 31.5 punti a sera, Durant viaggia a 30.0 esatti, Beal a 17.5 in tre gare - per provare a contrastare la squadra più in forma della NBA. Nella notte Minnesota ha battuto a domicilio anche Golden State, e non perde dal 30 ottobre (la terza gara stagionale): da allora solo vittorie, sette, la striscia attiva più lunga in tutta la lega. Il merito è soprattutto di uno straordinario Anthony Edwards, che in stagione viaggia oltre i 27 punti, 6 rimbalzi e 5 assist di media, ma contro gli Warriors a decidere la gara è stato un Karl-Anthony Towns da 33 punti e 11 rimbalzi, decisivo con le sue triple (5) anche nel finale. Una partita da non perdere per gustarsi sugli schermi di Sky l'esordio stagionale del terzetto Booker-Beal-Durant: e capire quanto fanno sul serio questi Timberwolves.