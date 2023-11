Incidente Oubre, ora è giallo: non ci sono video

Secondo quanto dichiarato dalla polizia al quotidiano locale Philadelphia Inquirer, non è ancora stato trovato nessun video che certifichi l’incidente raccontato da Kelly Oubre nel quale dice di aver riportato una costola rotta, tagli e lacerazioni dopo essere stato investito da un auto che si è dileguata. Il suo allenatore Nick Nurse però si è schierato con il giocatore: "Non ho alcun motivo per non credergli"

Lo scorso sabato sera a Philadelphia Kelly Oubre ha riportato la frattura di una costola e diverse escoriazioni sul corpo dopo essere stato investito da un’auto nel centro della città, secondo quello che ha raccontato nelle ore successive all’accaduto. Al momento attuale però non sono stati trovati video di quanto accaduto : il quotidiano locale Philadelphia Inquirer ha chiesto alla polizia cittadina se ci fossero aggiornamenti sulla vicenda, ma nessun filmato è stato rinvenuto nel luogo indicato dal giocatore per l’incidente , anche se la ricerca va avanti per cercare l’auto argentata che lo avrebbe travolto. Al contrario, attualmente l’unico video reso pubblico è quello di TMZ , che mostra Oubre superare la porta di casa con una bicicletta in evidente stato dolorante , comunicando a sua moglie Shylynn di essere stato investito. Secondo la ricostruzione del portale, Oubre è stato portato in ambulanza all’ospedale vicino dopo che il dolore si era fatto insostenibile e lì ha parlato con la polizia, indicando nell’incrocio tra la 15^ e Spruce Street il luogo di quanto avvenuto . Ci sono però due fattori da considerare: il primo è che Oubre quando ha parlato con la polizia era ancora dolorante e non nello stato mentale migliore per poter essere lucido, l’altro è che si è appena trasferito nel nuovo appartamento e non conosce bene la città .

Rientro più vicino per Oubre? Nurse si schiera dalla sua parte

In ogni caso il 27enne sta recuperando velocemente da quanto avvenuto, svolgendo già qualche lavoro leggero in campo nella speranza di poter tornare a giocare nelle prossime settimane, come anticipato da Adrian Wojnarowski di ESPN. Il dubbio che ci sia qualche aspetto non chiarito della vicenda però rimane: "Non credo sia giusto nei suoi confronti dire che si è inventato la storia" ha detto coach Nick Nurse alla stampa. "Io gli credo sulla parola. È uno dei nostri giocatori e lo sosterremo. Non ho alcun motivo per non credergli". Nelle ultime tre partite Oubre non era con la squadra pur avendo giocato sempre in casa: secondo quanto dichiarato da un portavoce, verrà rivalutato alla fine della prossima settimana prima di poter avere tempistiche precise sul suo rientro in campo.