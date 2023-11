I Philadelphia 76ers sono una delle sorprese di questo inizio di stagione, superando brillantemente i postumi della trade di James Harden per prendersi il primo posto solitario nella Eastern Conference. Neanche in una franchigia da sempre al centro delle vicissitudini della lega potevano immaginarsi di dover fare i conti con un infortunio grave in centro città: secondo quanto riportato da diversi media e confermato dalla squadra con un comunicato, il giocatore Kelly Oubre Jr. è stato investito da un veicolo mentre attraversava la strada alle 19 tra Broad e Locus Street, in pieno centro di Philadelphia non lontano dalla sua casa. Oubre è stato portato al Jefferson Hospital, dove è stato raggiunto da rappresentanti della squadra tra cui il capo della dirigenza Daryl Morey, e successivamente dimesso in condizioni stabili. Le ferite riportate però hanno provocato degli infortuni (non comunicati ufficialmente nella loro entità) che lo costringeranno a uno stop definito come "significativo" da parte della squadra, anche se non dovrebbe essere a rischio l’intera stagione. Un brutto contraccolpo per la squadra di coach Nick Nurse, che ha fatto grande affidamento finora ai suoi 16.3 punti in uscita dalla panchina con il 50% al tiro.