In questo inizio di stagione, guardare i record di Milwaukee Bucks e Portland Trail Blazers singnifica osservare due classifiche quasi a specchio: 11-5 per Brook Lopez e compagni, 4-11 per i ragazzi allenati da coach Chauncey Billups. Non che la cosa sia sorprendente, perché le due squadre si erano presentate ai nastri di partenza della regular season con premesse e obbiettivi ben diversi. Laddove Portland iniziava in modo deciso un'opera di demolizione e ricostruzione della squadra forse rimandata troppo a lungo, per Milwaukee l'unico traguardo accettabile consisteva quantomeno nel ritorno alle Finals. E in teoria, allora, la sfida di stasera non avrebbe granché da dire, ma la presenza in campo di un ex piuttosto ingombrante potrebbe finire per alterare gli equilibri tecnici, almeno per una partita. Dopo 11 stagioni vissute con la maglia dei Blazers, Damian Lillard ritrova infatti per la prima volta la squadra in cui ha costruito tutta la sua carriera NBA fino allo scorso settembre. Nella prima parte della stagione d'esordio con i Bucks, Lillard ha segnato 25.2 punti di media a partita, tirando però decisamente peggio rispetto alle sue abitudini (41.8% dal campo e 32.8% da tre). Dopo un avvio accidentato, Milwaukee ha vinto 6 delle ultime 7 parite, soprattutto grazie a un eccellente Giannis Antetokounmpo (29.7 punti e 10.3 rimbalzi di media fin qui). Il conteggio delle sfide nelle ultime stagioni dice poi 12-2 in favore dei Bucks, che in casa sono 7-1 in stagione. A Portland servirebbe quindi un mezzo miracolo, magari contando sulle motivazioni extra fornite dall'incrocio con Lillard. I Blazers, in effetti, sono reduci dalla vittoria su Utah che ha spezzato la striscia di 8 sconfitte consecutive accumulate fin lì. Le assenze per infortunio di Anfernee Simons e Scoot Henderson, a cui si progettava di affidare le chiavi dell'attacco, hanno pesato e continuano a pesare parecchio. Jerami Grant (22.8 punti di media) è stato uno dei pochi punti fermi per una squadra che sta faticando forse anche oltre le previsioni, già non brillantissime prima dell'avvio di stagione. L'appuntamento è per le 21.30 su Sky Sport NBA e NOW, con commento live di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.