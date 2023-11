Non era certo la Ball Arena di Denver il campo su cui i San Antonio Spurs potevano sperare di interrompere la loro striscia di sconfitte consecutive arrivata ormai a 12, anche perché i campioni in carica dei Nuggets non hanno ancora perso davanti al proprio pubblico (8-0). Ma la sfida di questa notte ha messo l’uno contro l’altro il presente e il futuro della lega nella sfida tra l’MVP delle ultime Finals Nikola Jokic e la prima scelta assoluta dell’ultimo Draft Victor Wembanyama. Un incontro che ha impressionato il leader dei Nuggets: "Ha solamente 19 anni ma non ha paura e non si stanca, gioca sempre duro" ha detto Jokic dopo il match. "Non dà le cose per scontate. Commette degli errori, che è normale, e tutto l’interesse attorno a lui non lo aiuta, ma ci si abituerà. Cambierà il gioco al 100%, lo sta già facendo. In difesa può marcare chiunque dall’1 al 5. Penso che per lui sia una buona cosa imparare tutto il possibile e avere esperienza di ogni situazione. Sono sicuro che per lui sia difficile inseguire gli avversari in giro per il campo, visto che in Francia probabilmente giocava solo da centro". Jokic, che ha chiuso con il suo massimo stagionale da 39 punti con 11 rimbalzi e 9 assist, non ha tentato neanche un tiro da tre punti per tutta la partita, venendo stoppato un paio di volte dal numero 1 degli Spurs: "Non ho fatto aggiustamenti per far fronte alla lunghezza delle sue braccia, ed è per questo che mi ha stoppato un paio di volte. Avrei dovuto farlo" ha ammesso Jokic.