Phoenix sbanca il MSG senza KD, Jokic batte Wemby

Devin Booker segna il canestro della vittoria a 1.7 secondi dalla fine al Madison Square Garden, trascinando Phoenix al settimo successo consecutivo. Jokic firma il suo massimo stagionale da 39 punti contro Victor Wembanyama (22 punti e 11 rimbalzi) per la 12^ sconfitta in fila degli Spurs. Vincono Boston e Minnesota in vetta alle due conference, settimo successo consecutivo per Orlando che supera Charlotte (infortunio alla caviglia per LaMelo Ball). Chicago crolla a Brooklyn, rimonta pazza di Milwaukee su Portland