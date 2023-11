Seconda partenza stagionale in quintetto per Simone Fontecchio e seconda vittoria consecutiva per gli Utah Jazz. I padroni di casa vincono 114-112 una sfida avvincente contro i New Orleans Pelicans e l'ala azzurra gioca 28 minuti, segna 14 punti a cui aggiunge 4 rimbalzi, 2 assist e 2 palle rubate

